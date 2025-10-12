جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقد أحمد غيث، مدير إدار الطور التعليمية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة المروة الإعدادية، بحضور المهندس عبدالسميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء الإدارة، وأحمد السيد، رئيس مجلس أمناء المدرسة، وإبراهيم نايل، عضو مجلس أمناء الإدارة، وصلاح محسوب، مدير التعليم الإعدادي بالإدارة .

وحرص مدير الإدارة على تكريم الطلاب الأوائل والمعلمين للعام الدراسى 2024- 2025، وذلك في إطار دعم الطلاب المتفوقين تنفيذا لتوجهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وعادل عتلم، وكيل الوزارة.

وأعرب مدير الإدارة، عن خالص تهانيه وأمنياته للمتفوقين، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يمثلون نموذجًا مشرفًا لجيل واعٍ ومجتهد، وقادر على الإسهام في نهضة مصر المستقبلية.

وأوضح أن المديرية حريصة على رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة تساعدهم على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، داعيًا جميع الطلاب أن يجعلوا من تفوقهم دافعًا لهم للاستمرار في السعي نحو التميز.

وأكد على ضرورة جعل كل طالب التفوق هدفه الأول للوصول إلى القمة، وألا يسمحوا بأى تحديات أن تعيق طريقهم نحو النجاح.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمناء على مستوى الإدارة، أن مجلس الأمناء سيظل دائمًا سندًا وداعمًا للطلاب والمعلمين، والعمل على توفير ما يلزم من فرص وإمكانات تساعد إدارة المدارس على تحقيق أهداف العملية التعليمية.

وجرى تسليم الطلاب المتفوقين والمعلمين، شهادات تقدير تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفوقهم العلمي.