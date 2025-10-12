بالصور- محافظ الفيوم يشهد مزاد بيع السمك والجمبري على بحيرة قارون

بالصور- انقلاب أتوبيس يقل عددًا من أطفال الروضة بترعة في المنيا

الفيوم - حسين فتحى:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزادًا لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون، كما التقى عددًا من الصيادين وناقشهم حول المشكلات التي تواجههم، موضحاً جهود المحافظة والجهات المعنية، في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس مصطفى سيد مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، عادل أمين رئيس جمعية قارون للثروة السمكية.

تبادل محافظ الفيوم، مع الصيادين، أطراف الحديث حول جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كما قدم التهنئة لهم ببدء موسم الصيد، مطالباً إياهم بتوحيد الجهود والتصدي للممارسات السلبية للبعض في استخدام شباك الجر المخالف، للحفاظ على بحيرات الفيوم وإنتاجها من الثروة السمكية.

وأعلن المحافظ خلال المزاد، أنه سيتم تزويد بحيرة قارون بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، لزيادة مخزونها السمكي والحفاظ على تنوعها البيولوجي.

وطرح الصيادون عدداً من المشكلات والمطالب المتعلقة بزيادة كميات وأنواع الزريعة التي يتم إنزالها لبحيرة قارون، وآليات التصدي لمخالفات الصيد الجائر، وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على حل جميع مشكلات الصيادين، والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لتنفيذ الإجراءات والضوابط اللازمة لتحسين جودة الحياة المائية ببحيرة قارون، وزيادة مخزونها السمكي، كونها مصدراً مهماً لدخل العديد من أبناء المحافظة.