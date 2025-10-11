أزمة قلبية تنهي حياة محامٍ داخل محكمة الأسرة بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

توفي، اليوم السبت، محامٍ أثناء مباشرته عمله داخل محكمة أسرة أول المنصورة، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، أثناء انتظاره حضور إحدى الجلسات داخل غرفة المحامين بمجمع محاكم المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العقيد عمرو مقبل، رئيس مباحث الترحيلات والمسؤول عن تأمين مجمع المحاكم، بوفاة أحد المحامين داخل غرفة المحامين بمحكمة المنصورة الابتدائية.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى علي ملح (45 عامًا)، مقيم بمنطقة سندوب بدائرة أول المنصورة.

وأشارت التحريات إلى أن المحامي شعر بحالة إعياء وتشنجات مفاجئة أثناء وجوده بغرفة المحامين، وسرعان ما فقد الوعي.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي، تبين إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب نتيجة أزمة قلبية حادة، ما تسبب في وفاته على الفور.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم إخطار نقابة محامي جنوب المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.