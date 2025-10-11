متحف شرم الشيخ يحتفل بالصحة النفسية بورشة "فن المندالا" للأطفال (صور)

كل ما تريد معرفته عن مدرسة "إيجيبت جولد" بعد زيارة رئيس الوزراء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم متحف شرم الشيخ ورشة فنية تفاعلية للأطفال بعنوان "فن المندالا"، احتفالًا باليوم العالمي للصحة النفسية، في إطار حرص المتحف على دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تُسهم في تعزيز التوازن النفسي وتنمية الإبداع لدى الأطفال.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من الأطفال وأولياء الأمور، حيث قاموا بتلوين تصميمات فنية متنوعة من فن المندالا، وسط أجواء من الهدوء والتركيز. وساعد النشاط المشاركين على التعبير عن مشاعرهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بطريقة ممتعة ومريحة.

وأكد المشاركون أن مثل هذه الأنشطة تعزز الصحة النفسية للأطفال، وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن، كما تمنحهم لحظات من الاسترخاء والمتعة الإبداعية بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، موضحًا أن "المندالا" هو فن هندسي دائري له جذور في الهندوسية والبوذية، وتُعد كلمته في اللغة السنسكريتية مرادفة لـ"الدائرة"، ويُستخدم كرمز روحي للتأمل وتحقيق الهدوء الداخلي وتقليل التوتر والقلق.

وأضاف "حسنين" أن فن المندالا يعتمد على نقطة مركزية تنطلق منها أشكال هندسية دقيقة ومتكررة، وغالبًا ما يكون التصميم دائريًا يمثل رمزًا للكون والتوازن. مشيرًا إلى أنه يعد من أكثر الفنون تفردًا لأنه يركّز على مفاهيم الاحتواء والتناغم البصري.

ولفت مدير المتحف إلى أن إدارة المتحف نظّمت أيضًا ورشة بعنوان "ألواني تُهدئني" أمس، ضمن الأنشطة التعليمية والثقافية لشهر أكتوبر، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات التعبير الفني وتنمية الإحساس بالهدوء النفسي عبر استخدام الألوان في بيئة تفاعلية مشجعة على الإبداع والاسترخاء.