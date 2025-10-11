القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بالقليوبية.



جاء ذلك في إطار جولته التفقدية لمشروعات المحافظة التنموية. تُعد المدرسة أحد أبرز نماذج التعليم الفني الحديث في مصر، وتهدف إلى إعداد جيل من الفنيين المهرة في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء الفصول الدراسية والمعامل وورش التدريب، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي وزارة التربية والتعليم حول آلية الدراسة التي تجمع بين التعليم النظري داخل الفصول والتدريب العملي في مصانع مجموعة "إيجيبت جولد" الشريك الصناعي للمدرسة.



وأشاد مدبولي بمستوى التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل مستقبل التعليم الفني في مصر، حيث يربط بين الدراسة وسوق العمل مباشرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها ركيزة أساسية لتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتعميم هذا النموذج في مختلف المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقع مدرسة "إيجيبت جولد" بجوار المنطقة الصناعية رقم 1 بمدينة العبور، على مساحة 9844 مترًا مربعًا، وتتكون من مبنى مكون من ثلاثة أدوار يضم 13 فصلًا دراسيًا، إلى جانب مكاتب لشؤون الطلبة، وصالات وملاعب، وورش مجهزة بأحدث تقنيات صناعة الذهب والمجوهرات.

يعتمد نظام الدراسة على الدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، حيث يقضي الطلاب يومين في الدراسة النظرية وأربعة أيام في التدريب العملي داخل المصانع. ويحصل الطلاب على مكافأة شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه، وتوفر المدرسة الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل، ووجبة غذائية يومية.

ويستمر البرنامج الدراسي لمدة ثلاث سنوات، ويحصل بعدها الطالب على شهادة معتمدة مطابقة للمعايير الدولية، تؤهله للعمل داخل مصر أو خارجها في مجال تصميم وصناعة الحلي والمجوهرات.

شروط الالتحاق تشمل: الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 – 2025، ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في أكتوبر 2025، اللياقة الطبية، وحمل الجنسية المصرية، إضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

وتعد مدرسة "إيجيبت جولد" من أهم بدائل الثانوية العامة، حيث توفر للطلاب المتميزين مسارًا مهنيًا حديثًا وفرص عمل مضمونة بعد التخرج داخل مصانع وشركات «إيجيبت جولد» والشركاء الصناعيين، ما يجعلها من أكثر مدارس التكنولوجيا التطبيقية جذبًا للطلاب وأولياء الأمور.

زيارة رئيس الوزراء تؤكد دعم الدولة الكامل لهذا النموذج التعليمي، الذي يجمع بين التعليم والإنتاج ويعزز مكانة التعليم الفني كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.