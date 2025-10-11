بالصور- ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بمراكز جلدية وتجميل بالدقهلية

كل ما تريد معرفته عن مدرسة "إيجيبت جولد" بعد زيارة رئيس الوزراء (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية من ضبط العديد من المخالفات الدوائية داخل بعض المراكز الطبية الخاصة، شملت أدوية مهربة وغير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، وأخرى منتهية الصلاحية، تم تداولها بالمخالفة للقانون.

وجاء ذلك خلال حملة مكبرة بمدينة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز وعضوية الدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وبمرافقة وفد من هيئة الدواء المصرية ضم الدكتورة نيفين جرجس، والدكتورة مروة عزيز، والدكتور أحمد الألفي، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بأحد مراكز الجلدية والتجميل بمنطقة المشاية.

وجرى استدعاء شرطة النجدة والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم أول المنصورة.

وواصلت اللجان في مدينة دكرنس، أعمالها برئاسة الدكتورة نورهان مصطفى من إدارة العلاج الحر، وبمشاركة الدكتورة أنوار إبراهيم والدكتورة غادة صلاح الدين من هيئة الدواء المصرية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة داخل أحد مراكز الجلدية والتجميل، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة دكرنس.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمودة الجزار بضرورة المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة.

وشدد الدكتور حمودة الجزار على استمرار الحملات المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف القوانين أو تعرض حياة المرضى للخطر، وأن الهدف الأول هو ضمان بيئة علاجية آمنة وضبط سوق الدواء داخل المنشآت الخاصة، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.