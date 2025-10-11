انفجار إطار يتسبب في وفاة سائق وإصابة مديرة مكتب المتابعة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق المنايف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة حكومية تابعة لديوان عام المحافظة، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة أثناء سيرها، ما أسفر عن وفاة السائق في الحال وإصابة مديرة مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة بإصابات خطيرة.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل مديرة مكتب المتابعة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث أدخلت إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما توفي السائق متأثرًا بإصاباته البالغة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.