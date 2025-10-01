محافظ جنوب سيناء يوجه بإعداد خطة لتطوير مستشفى دهب ونويبع (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمدينة طابا مع القيادات التنفيذية والمختصين.



جاء ذلك بحضور كلا من: مدير مديرية الصحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير المرافق، ورئيس مدينة طابا، لمتابعة تنفيذ مطالب أهالي قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا، خاصة في مجالات الصحة والمرافق وتحسين مستوى الخدمات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام باحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على رفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الخدمات الصحية والمرافق على رأس أولوياته.



وأوضح المحافظ أنه يحرص على متابعة التنفيذ ميدانيًا بشكل مستمر لضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يليق بهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، موجّهًا بسرعة إعداد تقرير وافي حول الموقف التنفيذي والتحديات القائمة بمستشفى دهب ومستشفى نويبع المركزي، تمهيدًا لعرضه ومناقشته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وأضاف المحافظ أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية تجري بشكل دوري لضمان وصول الخدمات للمواطنين بجودة عالية، تلبية لتطلعات أبناء جنوب سيناء.