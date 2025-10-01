الإسماعيلية - أميرة يوسف:

التقى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة العربية ومحافظة الإسماعيلية.

ورحب الأمين العام بمحافظ الإسماعيلية، معربًا عن اعتزازه بهذا اللقاء نظرًا لحبه الشديد لمحافظة الإسماعيلية، وكون محافظها أحد أبطال القوات الجوية المصرية.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن شكره وتقديره لأمين عام جامعة الدول العربية لحسن الاستقبال، مشيدًا بمجهوداته وقيادته الحكيمة للجامعة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

ووجّه محافظ الإسماعيلية الدعوة للأمين العام أحمد أبو الغيط لزيارة المحافظة، للاطلاع على الإنجازات والمشروعات التطويرية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الأخيرة عقب تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأهدى الأمين العام لأكرم جلال نسختين من أهم مؤلفاته، وهما: "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، الذي يتناول السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 حتى 2011.

وقام محافظ الإسماعيلية بجولة داخل جامعة الدول العربية، حيث تفقد متحف الجامعة الذي أُقيم بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسها تحت عنوان "سيرة ومسيرة"، ويضم مجموعة من الوثائق والصور التاريخية منذ التأسيس عام 1945 وحتى الآن، بالإضافة إلى تفقد قاعة الاجتماعات الرئيسية وعدد من المنشآت التاريخية التي تعكس عراقة الجامعة وتاريخها.