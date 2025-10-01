بالصور- البابا تواضروس الثاني يواصل زيارته الرعوية لأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

واصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، جولته الرعوية بمحافظة أسيوط، حيث زار دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق)، في ثالث محطات زيارته التي بدأت أمس الثلاثاء.

وخلال جولته بالدير، زار قداسته معهد ديديموس لإعداد المرتلين، حيث قدم الدارسون مجموعة من الألحان الكنسية التي نالت استحسان البابا، الذي أشاد بهم وشجعهم وشاركهم الترتيل.

وتوجه إلى الكلية الإكليريكية بالدير، وعقد لقاءً مع طلابها وطلاب معهد ديديموس، بحضور أعضاء هيئة التدريس وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وألقى الراهب القمص أرساني المحرقي، المشرف على طلبة الإكليريكية، كلمة ترحيبية لقداسته، أعقبها حديث البابا حول ثلاثية العمل الكنسي: التعليم، التكريس، والرعاية، واصفًا إياها بأنها مثلث الخدمة داخل الكنيسة، مشددًا على أن قوة أضلاعه تنعكس على نجاح الخدمة.

وأشار البابا تواضروس إلى أهمية التخصص في كل جانب من جوانب الخدمة، سواء للمعلم أو المكرس أو الراعي، مؤكدًا أن التقوى تمثل جوهر هذا المثلث، فهي تُعاش وتُجتهد فيها ولا تُدرّس، وهي التي تجعل المسيح هدفًا نهائيًا في حياة المؤمن.

وافتتح قداسة البابا المركز الثقافي بالدير بعد تجديده، ثم التقى بمجمع رهبان الدير، متحدثًا معهم حول موضوع "الرهبنة فرح واستقامة" مستندًا إلى المزمور الخمسين (مزمور التوبة).

واختتم البابا زيارته بتفقد مزار القديس ميخائيل البحيري المحرقي وكنيسة السيدة العذراء، حيث التُقطت له صورة تذكارية مع مجمع رهبان الدير.