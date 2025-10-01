رئيس اقتصادية القناة يلتقي كبرى شركات المنسوجات والحافلات التركية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عددًا من الشركات التركية الكبرى العاملة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة الحافلات، استكمالًا لجولته الترويجية في تركيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة.

واستهل رئيس اقتصادية القناة اللقاءات بلقاء نور الدين إروجلو، رئيس مجموعة إروجلو القابضة العالمية، المتخصصة في المنسوجات والملابس الجاهزة، والتجزئة والعلامات التجارية للأزياء، وتمتلك أكثر من 600 متجر حول العالم.



وناقش الجانبان تطورات أعمال مصنع الشركة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وأبدى مسؤولو الشركة اعتزازهم بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدين تطلعهم للتوسع لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية.

كما زار رئيس الهيئة مقر شركة X-Eroglu و التقى أومت إروجلو، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة Colin's للملابس الجاهزة والجينز، حيث بحث الطرفان مشروع الشركة الجاري بالقنطرة غرب وآفاق التعاون المستقبلي لزيادة الاستثمارات والتوسعات في المنطقة.

وتوجه وليد جمال الدين إلى مدينة بورصة، برفقة السفير المصري لدى تركيا ورئيس مكتب التمثيل التجاري، في زيارة لمصانع شركة كارسان أوتوموتيف KARSAN Automotive المتخصصة في تصنيع المركبات التجارية، مع التركيز على الحافلات الكهربائية ومركبات النقل ذاتية القيادة.



وأكد رئيس الهيئة حرصها على توطين صناعة المركبات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية والتصدير للأسواق العالمية، مع دعم سياسات الاستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في توطين بعض الصناعات المكملة مثل صناعة الإطارات، واستفادة التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ في تسهيل تصدير المنتج النهائي.

وتفقد رئيس الهيئة مصانع شركة ييشيم / جيد للمنسوجات Yesim Tekstil/JADE Textile، إحدى أكبر شركات تصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة المتكاملة رأسيًا في تركيا، حيث تشمل أنشطتها الغزل والحياكة والصباغة والطباعة والخياطة وتصنيع الملابس الجاهزة مثل الملابس الرياضية والمنسوجات المنزلية، وتعتبر من كبار المصدرين الأتراك وشريكًا استراتيجيًا للعلامات التجارية العالمية.

وأكد وليد جمال الدين خلال اللقاء على اهتمام الهيئة بتوطين وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة، مشددًا على أهمية إقامة تجمعات صناعية متكاملة لكل قطاع رئيسي مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.



وأوضح رئيس الهيئة أن منطقة القنطرة غرب أصبحت مركزًا تصنيعياً رائدًا، مدعومًا بالبنية التحتية الحديثة، والعمالة الفنية المدربة، والنفاذ الكامل للأسواق العالمية عبر 6 موانئ، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها الهيئة.