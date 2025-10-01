الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية وفدًا متعدد الجنسيات ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز المصري الدولي الزراعي، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا"، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تحت عنوان: "تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا".

ويهدف البرنامج إلى نقل التجربة المصرية الناجحة في مجال الاستزراع السمكي إلى الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة. وضم الوفد ممثلين عن عشر دول أفريقية هي: الكاميرون، بنين، مدغشقر، الصومال، تنزانيا، توجو، نيجيريا، غانا، موزمبيق، ومالاوي.

وأوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن هذه المبادرات تمثل وسيلة عملية لتبادل الخبرات وبناء شراكات بين مصر والدول الأفريقية في مجال الاستزراع السمكي، وهو ما يتوافق مع جهود الدولة في دعم مسارات التنمية الزراعية والسمكية. وأضاف أن محافظة الإسماعيلية تعد من المراكز المهمة لنقل المعرفة والتجارب التطبيقية في مجال تنمية الثروة السمكية.

وشمل برنامج الزيارة جولة بمزرعة جمبري على مساحة 100 فدان بمنطقة أبوخليفة بالقنطرة غرب، أعقبها جولة بمزرعة بلطي على مساحة 110 أفدنة، حيث تعرف الوفد على أنظمة التربية والتشغيل واطلع على مراحل الإنتاج المختلفة.

وجاءت الفعاليات برعاية اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، وبإشراف سهير محمود الحفني، مدير عام المركز المصري الدولي الزراعي، وأحمد نبوي بحيري، مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فرع الإسماعيلية.

وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الكبير في مجال الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدين أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه في دعم وتنمية الثروة السمكية بالدول الأفريقية.