بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يشارك طلاب مدرسة الناصرية مواجهة التنمر

أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، طلاب مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب، المصنفة كمدرسة "صديقة للبيئة"، فعاليات مواجهة ظاهرة التنمر داخل المدرسة، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، معلنًا من داخل المدرسة بدء تنفيذ برامج علاجية تستهدف الطلاب ضعاف التحصيل الدراسي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من مدارس مركز أبنوب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث رافقه الدكتور أحمد حسنين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومحمد سيد، وكيل الإدارة.

وخلال زيارته لطلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الناصرية، حضر وكيل الوزارة حصة مادة اللغة العربية، واستمع إلى شرح درس "صندوق الأحلام"، وسط تفاعل كبير من التلاميذ الذين عبّروا عن أحلامهم الشخصية، كما شاركهم في مناقشة تعريف التنمر وسبل مواجهته داخل البيئة المدرسية، مشيدًا بمستوى الطلاب والطالبات، وموجهًا الشكر لإدارة المدرسة ولمعلمة اللغة العربية مروة فاروق.

وأكد دسوقي أهمية تعميم البرامج العلاجية على مستوى مدارس المحافظة، لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم والمشكلات السلوكية، من خلال تحديد جوانب الضعف ووضع أهداف تعليمية وسلوكية مناسبة، وتطبيق استراتيجيات مثل إعادة التدريس، الدعم النفسي، والتدريب على مهارات جديدة، بما يضمن تمكين الطلاب من استثمار قدراتهم وتحقيق مستوى دراسي يتناسب مع أعمارهم.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج علاج التأخر الدراسي، لسد الفجوات التعليمية، وإعادة تدريس المهارات الأساسية في المواد الدراسية، مشيرًا إلى تكثيف المتابعات الفنية للمدارس لضمان تطبيق البرامج العلاجية وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها.

يُذكر أن مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة تضم 57 فصلًا دراسيًا، ويبلغ عدد طلابها 2678 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 7 قاعات لرياض الأطفال.