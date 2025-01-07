محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران عددًا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى عدد من الكنائس والأديرة بمختلف مناطق المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

بدأت الجولة بزيارة مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية في مدينة ميت غمر، ثم دير القديسة دميانة في مدينة بلقاس، كما شملت الكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين في السكة الجديدة بالمنصورة، وكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

في استقبال المهنئين كان عدد من كبار رجال الدين المسيحي، مثل نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقدم التهنئة القلبية للأقباط، داعياً الله أن يمن على مصر بالأمن والاستقرار. كما أكد أن هذه المناسبة تعكس الترابط بين جميع المصريين وتساهم في تعزيز النسيج الوطني.

وأضاف أن هذه المناسبة هي فرصة لتجسيد روح المحبة والتعاون بين جميع فئات المجتمع المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذل من قبل الدولة لتحقيق نهضة شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، في كلمته على عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، مشددًا على ضرورة التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة التي تدعو إليها جميع الأديان السماوية.

من جانبهم، أعرب آباء الكنائس والإيبارشيات عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية ولكافة المهنئين، مؤكدين أن الأعياد هي فرصة لتعميق قيم المحبة والسلام بين أبناء الوطن، وأن الزيارة كان لها أثر كبير في قلوبهم.