بالفيديو والصور- الأنبا يؤانس يوزع العيديات في احتفالات عيد الميلاد بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

شهدت كنائس محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، توافدًا كبيرًا من الأقباط والمسلمين، الذين اجتمعوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ونيل البركات والدعوات. جاء ذلك في إطار أجواء احتفالية مشتركة، تعكس روح الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء المحافظة.

في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، اصطف المهنئون في الساحة الرئيسية، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات، وسط مشاعر فرحة غامرة، كما شارك عدد كبير من المسلمين، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين وأمنيين وشخصيات شعبية، في تقديم التهاني للأقباط بمناسبة العيد، مؤكدين على قيم التسامح والتعايش التي تجمع أبناء الوطن.

وفي إطار الاحتفالات، قام الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، بتوزيع العيديات والحلوى والشوكولاتة على الحضور من الشباب والأطفال والرجال والنساء، وذلك بعد توافدهم لتقديم التهاني ونيل البركات.

من جانب آخر، انتشرت قوات الأمن بمحافظة أسيوط بشكل مكثف حول الكنائس والأديرة، حيث تم إغلاق عدد من الطرق المؤدية إليها، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الجهات المعنية لضمان سلامة الاحتفالات. كما أغلقت إدارة المرور الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكنائس حتى انتهاء الاحتفالات، في إطار خطة أمنية محكمة لضمان سير الاحتفالات بسلاسة وأمان.

