بعد خطفه وهتك عرضه.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل "طفل أوسيم"

كتب : صابر المحلاوي

04:53 م 17/01/2026

اعدام

كتب -صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، حضورياً، بمعاقبة المتهم "أحمد. ن" بالإعدام شنقًا، لاتهامه بخطف الطفل المجني عليه محمود. ف وهتك عرضه وقتله، بدائرة مركز شرطة أوسيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبدالهادي، وعضوية المستشارين أحمد نصر محمد وأحمد عبدالجواد مسعود، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4081 لسنة 2021 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 440 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "أحمد. ن" قتل الطفل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ إذ طوّق عنقه بذراعه الأيمن أثناء مقاومته له خلال هتك عرضه، خشية افتضاح أمره، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن جناية القتل سبقتها جناية أخرى، حيث خطف المتهم الطفل المجني عليه بالتحايل، إذ استدرجه مستخدمًا دراجة نارية "توك توك" موهمًا إياه بتوصيله إلى مسكنه، وتمكن بهذه الحيلة من اصطحابه إلى الشقة محل الواقعة بعيدًا عن أعين الرقباء.

كما اقترنت الجريمة بجناية ثالثة تمثلت في هتك عرض المجني عليه بالقوة، حال كونه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وذلك بأن جردَه من ملابسه وشلّ حركته، وأخرج عضوه الذكري وأولجه في دبره، وفق ما ورد بالتحقيقات.

الاعدام للمتهم محاكمة متهم هتك عرض التعدي على طفل

