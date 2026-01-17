بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تشهد السجادة الخزامية لـ joy awards التجهيزات النهائية قبل استقبال ضيوف وحضور النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، والتي من المقرر انطلاقها بعد دقائق قليلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى والفاعلين في هذا القطاع، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2025.