الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا للمتهمين بقتل مرشح العمدية بقرية الخضيري، مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، بعد أن قاما بالترصد له مستخدمين دراجة نارية وإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2581 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلًا من: محمد ح. و. ع، 33 عامًا، سائق، وإبراهيم م. م. ع، 36 عامًا، حداد، إلى محكمة الجنايات المختصة، لقيامهما في 12/10/2023 بدائرة مركز منية النصر، باستخدام القوة والعنف والتهديد تجاه المجني عليه سميح مسعد يوسف عيد والمتواجدين بمحيط الواقعة، بقصد إرهابهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإثارة الرعب وتكدير الأمن العام.

وأحرز المتهم الأول سلاحًا ناريًا (مسدسًا) والمتهم الثاني سلاحًا ناريًا (بندقية آلية)، وأطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه بحضور المتهم الثاني لدعمه، مما أدى إلى مقتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية الذي أشار إلى الإصابات التي أودت بحياته.