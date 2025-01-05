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اليوم قطع الكهرباء عن مدينة أبوزبيمة بالكامل.. المواعيد والسبب

09:56 ص الأحد 05 يناير 2025

قطع الكهرباء - أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي اليوم الأحد، عن المدينة بالكامل لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة للموزع الرئيسي لمدة ساعة، بداية من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرا.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

قطع الكهرباء مدينة أبوزبيمة محافظة جنوب سيناء قطع التيار الكهربائي
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