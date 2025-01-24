فحص 1170 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1170 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 166 تحليل دم و طفيليات، و 12 حالة أشعة، فضلا عن استصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات " الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- إنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية و البلهارسيا )، والأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، و أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.