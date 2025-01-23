بالصور- انهيار جزئي لمنزل في أسيوط بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

جائزة خاصة من الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان الإسماعيلية للأفلام

بالصور- وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من مشروعات جامعة أسوان

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب شخص بجروح وحدث انهيار جزئي لمنزل في منطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي لمنزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة انهيار جزئي لمنزل ملك "عز. ص. م" بجوار مركز التدريب المهني، أسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.