إعلان

بالصور- انهيار جزئي لمنزل في أسيوط بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

03:04 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لمنزل في أسيوط (2)
  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لمنزل في أسيوط (4)
  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لمنزل في أسيوط (1)
  • عرض 5 صورة
    انهيار جزئي لمنزل في أسيوط (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب شخص بجروح وحدث انهيار جزئي لمنزل في منطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي لمنزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة انهيار جزئي لمنزل ملك "عز. ص. م" بجوار مركز التدريب المهني، أسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

انهيار جزئي لمنزل أسيوط انفجار أسطوانة بوتاجاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي