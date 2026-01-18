"لا يمكن".. "نوبل" تعلق على إهداء ماتشادو جائزة نوبل للسلام لترامب



كتب- محمد جعفر:



علّقت مؤسسة نوبل على الجدل المثار بشأن إعلان زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تسليم ميدالية جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن الجائزة لا يمكن نقلها أو منحها لأي طرف آخر، حتى على نحو رمزي.

وقالت مؤسسة نوبل، في بيان لها، إن من بين مهامها الأساسية الحفاظ على كرامة جوائز نوبل وإدارتها وفقًا لإرادة مؤسسها ألفريد نوبل وشروطه الواضحة، والتي تنص على أن الجوائز تُمنح لمن "قدّم أعظم فائدة للبشرية"، مع تحديد الجهات المخوّلة بمنح كل جائزة على حدة، وأوضحت المؤسسة أن هذه القواعد لا تتيح تمرير الجائزة أو توزيعها بأي شكل من الأشكال.

وكانت ماتشادو قد أعلنت أنها "قدّمت" ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها إلى الرئيس الأمريكي، رغم استبعادها من الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن تجاه فنزويلا وذلك بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت، في تصريحات للصحفيين خارج مبنى الكابيتول، عقب اجتماعها مع ترامب الخميس الماضي في البيت الأبيض: "لقد قدّمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام.. هو يستحقها".