غامض.. شكوى طلاب الإعدادية من امتحان الإنجليزية بكفر الشيخ - صور

كتب : إسلام عمار

03:30 م 18/01/2026
    احدى اللجان
    الطالبات
    لحظة خروج الطلاب
    لجنتي امتحانات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اشتكى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، من امتحان مادة اللغة الإنجليزية حول الأسئلة ومدة الوقت ما أدى إلى إثارة حالة من الخوف والقلق بين أولياء الأمور.

سارة عبداللطيف، طالبة أكدت لمصراوي أن امتحان اللغة الإنجليزية كان عبارة عن نظام بوكليت من خلال 8 ورقات وأغلب الأسئلة كانت كلها غموض تجعلهن لا يدركن ما المقصود أو المطلوب منها حتى يجرى الإجابة عنها.

وتتفق معها زميلتها إيناس رشدي بأن امتحان اللغة الإنجليزية الوقت المخصص له عبارة عن ساعتين غير كافي تمامًا للإجابة عن تلك الاسئلة، وكان يحب زيادة الوقت وبسبب ضيق الوقت أصابهن التوتر ما أدى إلى تعرض طالبة زميلتها في نفس اللجنة لحالة من الإغماء.

ولفت أحمد ربيع، طالب إلى أن امتحان الإنجليزية كان يحتاج لوقت أكثر من الوقت المحدد حتى يستطيع طلاب الإعدادية الإجابة عن الأسئلة التي كان بها غموض وغير مفهومة لأنها تحتاج لوقت كبير للتفكير فيها واستيعاب المقصود منها.

وفي سياق آخر ناشد عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر في وضع أسئلة في امتحانات المواد المتبقية بعد حالة القلق والخوف التي انتابتهم بسبب امتحان مادة اللغة الانجليزية في ثانى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ وزارة التربية والتعليم

