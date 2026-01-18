إعلان

9 مصابين في حادث بسبب سوء الأحوال الجوية بالدقهلية

كتب : رامي محمود

03:58 م 18/01/2026

انقلاب تروسيكل - ارشيفية

الدقهلية – رامي محمود

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على الطريق الجديد بدائرة مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، نتيجة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بوقوع حادث انقلاب تروسيكل ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن انحراف مقود القيادة بيد السائق بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى انقلاب التروسيكل، ما أسفر عن إصابة مستقليه التسعة.

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب تروسيكل محافظة الدقهلية هطول الأمطار الأحوال الجوية عصام هلال سيارات الإسعاف

