بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين

اندلع حريق اليوم الأحد، داخل مجمع المصالح الحكومية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين بحالات اختناق نتيجة تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المبنى.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم في موقع الحادث، قبل نقل من استدعت حالتهم إلى المستشفيات القريبة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المجمع، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.