"الزبون طلع مفتش".. كيف سقط ديلر الجمالية بـ 5 كيلو حشيش في المنصورة؟

الدقهلية – رامي محمود

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم عامل مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وضبطه وبحوزته 100 طربة حشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات، وذلك عقب كمين أمني أعدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز الجمالية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، وأحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 6368 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 2247 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية المتهم إبراهيم. ا. إ. ق، البالغ من العمر 20 عامًا، عامل ومقيم كفر سعد بمحافظة دمياط، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، يوم 10 سبتمبر 2025 بدائرة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وخلال نظر القضية، شهد المقدم محمود صلاح المنصوري، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بأنه وردت إليه معلومات سرية تفيد بحيازة المتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض بيعها، وعلى الفور جرى إعداد مأمورية بالتنسيق مع الرائد محمد زين.

وأضاف الشاهد أنه جرى الاتفاق مع المتهم على شراء المواد المخدرة، وأثناء إتمام عملية البيع لأحد ضباط مكافحة المخدرات المتخفين، تم ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس بلاستيكي أسود اللون يحتوي على 100 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ إجمالي وزنها نحو 5 كيلو جرامات، لتقضي المحكمة بالحكم المتقدم.