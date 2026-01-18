انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، تحديات خطيرة يشارك فيها الأطفال والمراهقون بحثا عن التسلية أو الشهرة، لكنها تحمل مخاطر جسدية ومضاعفات صحية كبيرة.

تحدي الماء المغلي.. اختبار الصداقة يتحول إلى خطر

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على تيك توك يظهر صديقين يسكبان الماء المغلي على أيديهما تحت اسم "لحظة توطيد للصداقة".

حذرت مؤسسة أهل مصر الخيرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" من خطورة هذا التحدي، مؤكدة أن الحروق الناتجة عن السوائل الساخنة يمكن أن تسبب تشوهات صعبة العلاج، ومضاعفات قد تنتهي بالوفاة.

وقال بيان المؤسسة: "الحروق الحرارية حتى لو بدأت بسيطة تسبب تلف عميق في الجلد والأنسجة، التهابات حادة، ونقل العدوى إلى مجرى الدم، وهو ما يؤدي إلى تسمم دموي".

تحدي ركل الباب.. مزحة تتحول إلى جريمة

وقع حادث في شارع أرلينغتون في هيوستن، حيث أظهر فيديو مراقبة طفلا يركل الباب الأمامي لمنزل قبل الهروب مع مجموعة من الأطفال. صاحب المنزل، لاندون كوكر، قال إن زوجته الحامل وابنته البالغة عامين كانتا داخل المنزل أثناء الحادث، واصفًا شعوره بـ"الحيرة والانزعاج الشديد".

السلطات أوضحت أن هذا الحادث جزء من تحدي ركل الباب على تيك توك، الذي يشجع الأطفال على ركل أبواب عشوائية والهرب.

وحذر الشرطي آلان روزن من خطورة التحدي، مشيرا إلى أن المشاركين يواجهون تهمة التخريب الجنائي، وفقا لموقع "vice".

تحدي انقطاع التيار الكهربائي.. خطر الإغماء المتعمد

تحدي "انقطاع التيار الكهربائي" من أخطر التحديات المنتشرة بين الأطفال دون سن المراهقة، حيث يقوم المشاركون فيه بحبس أنفاسهم حتى الإغماء سعيا وراء شعور زائف بالنشوة.

وحذرت تقارير دولية من خطورة هذا التحدي، الذي ارتبط بأكثر من 100 حالة وفاة حول العالم، ومن بين الضحايا، الطفل سيباستيان البالغ من العمر 12 عاما في المملكة المتحدة، الذي توفي هذا الصيف بعد محاولته تنفيذ التحدي بمفرده في غرفة نومه.

تحدي صندوق الحليب.. التوازن على حافة الخطر

يعتمد هذا التحدي على تسلق هرم من صناديق الحليب البلاستيكية أمام كاميرا، بينما يشجع الجمهور على المخاطرة، أدى هذا التحدي إلى دخول أكثر من 8000 شخص إلى غرف الطوارئ بسبب كسور، ارتجاجات، وإصابات في العمود الفقري، وأصيب بعض المشاركين بالشلل.

تحدي النار.. تجربة مؤذية تتحول إلى حروق شديدة

حذرت دينيشا، أم من شيكاغو، من تحدي النار على تطبيق "تيك توك" بعد إصابة ابنتها بحروق من الدرجة الثانية في نصف وجهها.

يقوم التحدي على غمر اليدين بالكحول الطبي أو معقم اليدين وإشعال النار فيها، ويفترض أن تنطفئ النار تلقائيا بعد ثوان قليلة دون أذى، لكن في حالة ابنة دينيشا، امتد الحريق إلى زجاجة الكحول، ما تسبب في انفجار أشعل النار في الطفلة ومنزلهم، وأصيب وجهها بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 45–50%، بالإضافة إلى أضرار بالغة في يديها.