"العربي سهل".. طلاب الإعدادية بأسيوط يشيدون بمستوى الامتحان

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عقب خروجهم من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لسهولة امتحان اللغة العربية.

وأكد عدد من الطلاب، عقب انتهاء الامتحان، أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط، وتمكنوا من الإجابة عن معظمها دون صعوبات تُذكر، باستثناء سؤال في فرع النحو الذي وصفوه بأنه احتوى على قدر من الغموض، خاصة في جزء الاستخراج.

وأوضح الطلاب شافع محمد، وأسامة عبدالله، ومحمد أشرف، أن امتحان اللغة العربية جاء أفضل من امتحان العام الماضي، وارتبط بشكل واضح بالكتاب المدرسي، ولم يتضمن أي أسئلة تعقيدية. وأضافوا أن الوقت المخصص للامتحان كان مناسبًا، باستثناء صعوبة سؤال النحو. كما أشاروا إلى أن امتحان التربية الدينية جاء هو الآخر سهلًا، موجّهين الشكر لواضعي الامتحانات.

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجان إدارة منفلوط التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في يومها الثاني.

واستهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة امتحان اللغة العربية اليوم بعدد من اللجان؛ حيث تفقد لجان مدرسة الدكتور جمال عطيفي الثانوية بنين التي تضم 24 لجنة، و مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بعدد 21 لجنة، ومدرسة الشهيد المقدم أبو بكر عزمي أبو سالم والتي تضم 8 لجان.

وخلال الجولة، اطمأن "دسوقي" إلى مستوى أسئلة الامتحان، مؤكدًا أنها جاءت من الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات، كما تم التأكد من توفير سبل الراحة للطلاب وتوافر المراقبين والملاحظين داخل اللجان. وشدد على تواجد أفراد الأمن بالبوابات الرئيسية ومنع دخول غير ذوي الصفة إلى مقار اللجان، لضمان الانضباط الكامل، مع حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية، بما في ذلك السماعات البلوتوث والساعات الرقمية الحديثة. كما أكد على الالتزام بتنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع الغش بكافة صوره، واتخاذ إجراءات رادعة طبقًا للقرارات الوزارية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

يُذكر أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات، موزعين على 264 لجنة في مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة أسيوط.