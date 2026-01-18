منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها

بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اتشحت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بالسواد، اليوم، أثناء تشييع جثامين خمسة أشقاء لقوا مصرعهم نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم على الفور.

وأدى أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الجثامين بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها، قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن العميق والبكاء التي سيطرت على عائلة الضحايا.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثامين الأشقاء داخل منزلهم بقرية ميت عاصم. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة كل من: إبراهيم ع. (15 سنة)، خديجة (14 سنة)، رقية (13 سنة)، مريم (12 سنة)، وجنة (8 سنوات)، نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل. وتم نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام لإتمام إجراءات الصفة التشريحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.