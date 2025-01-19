بدء العمل بعيادات الصحة النفسية في 6 منشآت رعاية أساسية بالمنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الأحد، تدشين العمل بعيادات الصحة النفسية في 6 منشآت رعاية أساسية كمرحلة أولى، وهي عيادات الدعم النفسي في وحدتين من إدارة الشهداء العراقية ودراجيل ومن إدارة أشمون سمادون ومركز صحي أشمون، وفي إدارة الباجور بهناي وسبك الضحاك.

تهدف العيادات إلى الكشف المبكر عن الأعراض النفسية، والذهانية، والإدمانية، والأفكار الانتحارية من خلال تطبيق استبيان الصحة العامة وتقييم الحالات وفقًا لتدخلات برنامج "سد الفجوة في الصحة النفسية" (MHGAP)، وتشمل خدمات الدعم النفسي التي تقدمها العيادات:

كما تقدم خدمة التثقيف النفسي من خلال رسائل موجهة للأفراد والقائمين على رعايتهم، وتخفيف الضغط النفسي وتعزيز الدعم الاجتماعي، وتعزيز القدرة على أداء الأنشطة اليومية والمشاركة المجتمعية، وتشجيع الشخص على مواصلة عمله والأنشطة التي تسعده وتساعد في تجديد نشاطه واستمراره فيها قدر الإمكان.

وتُحال الحالات المكتشفة إلى مستشفيات متخصصة وفقًا لآلية الإحالة المعتمدة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية.