باشرت الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إجراءات نقل جثمان مسن من مدينة الخارجة إلى مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الوفاة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا بوصول جثمان هامد إلى مستشفى الخارجة التخصصي، قادمًا من أحد المنازل بمدينة الخارجة، وعلى الفور تحركت الجهات المختصة لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها، بالتنسيق مع النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كشفت المعاينة الأولية أن المتوفى يبلغ من العمر 62 عامًا، حيث عُثر عليه متوفى داخل منزله بمنطقة مشربية غيث بمدينة الخارجة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثمان للطب الشرعي

جرى إيداع الجثمان بمستشفى الخارجة التخصصي، قبل اتخاذ قرار بنقله إلى أسيوط لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، في إطار استكمال الفحص الطبي وتحديد سبب الوفاة بدقة.

استمرار التحقيقات

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، من خلال مراجعة التقرير الطبي المبدئي والاستماع إلى أقوال المحيطين، للوقوف على جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.