إعلان

الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 18/04/2026

قفص الاتهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4019 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بداعش أكتوبر.

محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمون جميعا تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اخبار الحوادث محكمة الجنايات وزارة الداخلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل