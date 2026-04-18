اندلع حريق هائل داخل مخزن جاملون بقرية عرب أبو الغيط بمنطقة القناطر الخيرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف للسيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن جاملون بقرية عرب أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.

تحرك الحماية المدنية

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمباني المجاورة.

إجراءات تأمين الموقع

قامت الأجهزة المعنية بفرض كردون أمني بمحيط الحريق، حفاظًا على أرواح المواطنين وتأمين المنطقة حتى الانتهاء من عمليات الإطفاء.