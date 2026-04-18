

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة تصريحات لافتة تناولت تطورات الملف الإيراني والعلاقات الدولية، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني سعيد بإعادة فتح مضيق هرمز، معربًا عن تطلعه للقاء به قريبًا لإنجاز المزيد من التفاهمات.

ترامب يطلق تصريحات نارية بشأن إيران ومضيق هرمز

وأكد ترامب أن أهم أولويات بلاده تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن هذا الهدف لن يتم التراجع عنه تحت أي ظرف.

وأضاف أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر خلال الفترة المقبلة، في إطار الضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران.

وأشار إلى احتمال عدم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في الموقف الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والتطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.