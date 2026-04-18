أصيب 7 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، عند مطلع كوبري الكنج، بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد زين العابدين محمد أحمد، 23 عام، مقيم دسوق، بكدمات وسحجات متفرقة، محمد عبد المحسن عبد المنعم سعفان، 27 عام، مقيم فوه، بكفر الشيخ، بكدمات وسحجات، إبراهيم عبد الستار محمد، 50 عام، مقيم دسوق، بخلع في الكتف الأيمن وكدمات متفرقة، ميرفت إبراهيم عبد الوهاب، 50 عام، مقيمة دسوق، بخلع في الكتف الأيمن وكدمات، معاذ متولي السيد، 23 عام، مقيم دسوق، بخلع في الكتف الأيمن وكدمة بالعمود الفقري وجرح بالجبهة، علاء خميس بسيوني، 51 عام، مقيم دسوق، بكسر في العمود الفقري، خالد شحاتة محمد دويدار، 21 عام، مقيم دسوق، بكدمة بالرأس.

آثار الحادث

أسفر الحادث عن توقف جزئي في حركة المرور، قبل أن تتدخل الأجهزة المعنية لرفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.