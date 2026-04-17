تسببت الأتربة العالقة والغبار في محافظة السويس في حجب الرؤية الأفقية لمسافات كبيرة، تجاوزت 3000 متر، حيث بدا كورنيش السويس وكأنه ممتد بلا نهاية، بعدما أخفت الرمال المثارة معالم بارزة من الجهة الشرقية، من بينها الحوض العائم برأس خليج السويس، وجبل عتاقة من الاتجاه الجنوبي.

تراجع الرؤية واختفاء المعالم

أدت كثافة الأتربة إلى اختفاء معالم جغرافية مميزة، في مشهد عكس تأثير العاصفة الترابية على المدينة، رغم استقرار نسبي في حالة البحر.

الملاحة البحرية دون تأثر

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، ظهر المسطح المائي لخليج السويس هادئًا دون أمواج مؤثرة، ما ساعد على استمرار حركة الملاحة وانتظام عمليات الشحن والتفريغ بموانئ السويس.

انتظام العمل بالموانئ

قال مصدر ملاحي إن حركة الملاحة انتظمت في موانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة، إلى جانب ميناء الزيتيات البترولي، مؤكدًا عدم تأثرها بحالة الطقس.

تفاصيل حالة الطقس

أوضح المصدر أن سرعة الرياح لم تتجاوز 14 عقدة بحرية، بما يعادل نحو 25 كيلومترًا في الساعة، فيما انخفضت الرؤية الأفقية في خليج السويس إلى نحو 3500 متر، وهو ما سمح باستمرار حركة السفن وانتقالها من مناطق الانتظار إلى أرصفة الموانئ.

بث مباشر يرصد الحالة

ونشرت صفحة "مصراوي" بثًا مباشرًا عبر موقع "فيسبوك" رصدت خلاله حالة الطقس من كورنيش السويس، وتأثير الأتربة العالقة على انخفاض الرؤية واختفاء المعالم المميزة.