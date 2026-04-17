مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

أول رد فعل من خوان بيزيرا بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

11:50 م 17/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (7)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (4)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (5)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الموسم الحالي 2025-2026.

وتأهل نادي الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

أول رد فعل من بيزيرا بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ونشر بيزيرا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله مع زملائه بهدفه في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد.

وعلق بيزيرا على الصور وكتب: "الحمد لله على كل شئ، تمكنا من التأهل للنهائي وسنبقى مركزين على هدفنا الأسمى".

وساهم بيزيرا في تأهل الفارس الأبيض لنهائي البطولة، حيث سجل هدف فوز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب، الذي قاد الفريق للمباراة النهائية.

منافس الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

ولم يحدد حتى الآن منافس الفارس الأبيض، في نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية، إلا أنه سيلتقي مع الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 9 مايو المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته بالقاهرة.

ويمتلك نادي الزمالك لقبين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث توج باللقب في مناسبتين من قبل، عامي 2019 و2024.

نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الزمالك وشباب بلوزداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

