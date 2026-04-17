نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابي حريق محطة وقود بالمستشفى

كتب : إيهاب عمران

11:21 م 17/04/2026

نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابي حريق محطة الوقود

توجّه الدكتور أسامة رزق، نائب محافظ أسوان، يرافقه اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى مستشفى أسوان الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين جراء الحريق المحدود الذي اندلع داخل محطة وقود تقع بجوار محطة سكة حديد أسوان.

متابعة ميدانية للمصابين

رافق نائب المحافظ كل من: العميد أحمد صلاح الدين، رئيس مدينة أسوان، ومحمد ممدوح، معاون المحافظ، حيث تابعوا الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية

أفاد مصدر طبي بأن اثنين من المصابين يتلقيان العلاج داخل المستشفى إثر إصابتهما بحروق، بينما تم إسعاف المصاب الثالث وخروجه بعد تلقي العلاج اللازم.

سبب الحريق

تبين أن الحريق اندلع نتيجة حدوث شرر بماكينة الديزل أثناء أعمال الصيانة الدورية، والتي تُستخدم كبديل عند انقطاع التيار الكهربائي.

السيطرة على الحريق

وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل محطة وقود بجوار محطة السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث.

التأكيد على معايير السلامة

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ أسوان للأحداث الطارئة، مع التشديد على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الحيوية حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

