قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القوانين الدولية تمنح إيران حق اتخاذ تدابير في مضيق هرمز لمنع عبور سفن الأعداء في حال الحرب.

إيران: هناك تصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الجمعة، أن طهران تواجه تصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي بشأن مضيق هرمز، معتبرة أن هذا التناقض المستمر يشير إلى عدم التزام واشنطن بتعهداتها.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة غير مطروح بأي شكل، مشيرة إلى أن إيران لا تؤيد ما يطرحه المسؤولون الأمريكيون ووسائل إعلامهم بشأن الملف النووي.

إيران تحذر أمريكا من استمرار الحصار

وأوضحت الخارجية، أنه لا يمكن محاصرة إيران، محذرة من أن استمرار الحصار يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وسيتم الرد عليه.