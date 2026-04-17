شهد مستشفى الأطفال التخصصي ببنها حالة طبية نادرة، بعدما استقبل قسم الطوارئ طفلًا يعاني من انسداد كامل في الشعبة الهوائية اليسرى، ما تسبب في صعوبة شديدة في التنفس وانكماش بالرئة، الأمر الذي استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا لإنقاذ حياته.

تشخيص مبدئي وفحوصات دقيقة

أوضح الدكتور هيثم نصر، استشاري جراحة الأنف والأذن بالمستشفى، أن التشخيص المبدئي رجّح وجود جسم غريب تم استنشاقه أثناء تناول الطعام، وهو السيناريو الأكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات.

إلا أن الأشعة المقطعية أظهرت انسدادًا واضحًا داخل الشعبة الهوائية دون تحديد طبيعته بدقة، نظرًا لأن بعض الأجسام لا تظهر بوضوح في الفحوصات.

تدخل جراحي دقيق

تم تجهيز الطفل على الفور وإدخاله غرفة العمليات، حيث أُجري له منظار للشعب الهوائية، وخلال التدخل تبين وجود كتل تسد الشعبة الهوائية بالكامل.

واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف، نجح خلالها الفريق الطبي في إزالة الكتل تدريجيًا بدقة، حتى تم استعادة مجرى التنفس بشكل طبيعي.

استقرار الحالة والمتابعة

خرج الطفل من العملية في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية، مع إرسال العينات المستخرجة إلى المعمل لتحليلها وتحديد طبيعتها، واستكمال المتابعة حتى التعافي الكامل.

دور المستشفى في إنقاذ الحالات الحرجة

أكد الفريق الطبي أن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها تواصل دورها في استقبال الحالات الحرجة والنادرة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بما يسهم في إنقاذ حياة الأطفال وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.