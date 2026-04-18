

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن مسار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى احتمال عدم تمديد الهدنة في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة المحددة.

ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار

وقال ترامب إن بلاده قد تتجه إلى عدم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأربعاء، في إشارة إلى ضغوط سياسية متزايدة لدفع الأطراف نحو التفاهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى حلول تفاوضية، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل الهدنة.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.