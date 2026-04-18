

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن الملف النووي الإيراني، شدد خلالها على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران لأي سلاح نووي.

ترامب يؤكد رفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

وأوضح ترامب أن “أهم شيء” في هذا الملف يتمثل في منع إيران من الوصول إلى قدرات نووية عسكرية، مؤكدًا استمرار الموقف الأمريكي الحازم تجاه هذا الأمر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التوترات المتصاعدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وما يرتبط به من تحركات دبلوماسية وعسكرية على الساحة الدولية.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.