استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة

كتب : أحمد الضبع

01:30 ص 18/04/2026

الدكتور وائل صلاح

حذر الدكتور وائل صلاح، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، من خطورة السمنة لدى السيدات بعد سن الأربعين، مؤكدا أنها تمثل مدخلا رئيسيا للعديد من الأمراض المزمنة.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن التغيرات الهرمونية، إلى جانب نمط الحياة غير الصحي، تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، والدهون الثلاثية، فضلا عن دهون الكبد.

وأضاف أن هذه المشكلات الصحية تظهر تدريجيا، لكنها تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة.

وأشار إلى أن السمنة في هذه المرحلة لا تؤثر فقط على الصحة الجسدية، بل تمتد إلى مشكلات عضلية مثل آلام الظهر والرقبة، وخشونة الركبتين، إلى جانب الشعور الدائم بالإرهاق والخمول.

وأكد ضرورة التعامل المبكر مع هذه المؤشرات، عبر تغيير نمط الحياة والاهتمام بالتغذية الصحية قبل تفاقم الحالة.

