نشرت وزارة النقل والمواصلات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مجموعة من الصور لساحات انتظار السيارات بمحطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والتي أظهر استخدامها من قبل المواطنين الذين فضلوا ترك سياراتهم والاعتماد على القطار في تنقلاتهم اليومية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعظيم الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، وتشجيع المواطنين على التحول إلى استخدام وسائل نقل حديثة تسهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية.

النقل تطلق فيديو توثيقي لرحلة مواطن عبر القطار الكهربائي الخفيف إلى العاصمة الجديدة

أطلقت وزارة النقل مادة فيلمية جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "رحلة مواطن من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الجديدة"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم دور النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يحقق وفورات في الوقت والجهد والتكلفة، ويسهم في دعم منظومة النقل المستدام والحفاظ على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

وأظهرت المادة الفيلمية حجم الإقبال الكبير وغير المسبوق من الموظفين المتجهين إلى مقار عملهم بالعاصمة الإدارية الجديدة والعودة منها عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، إلى جانب اعتماد سكان مدن شرق القاهرة مثل العبور والشروق وبدر والمستقبل وهليوبوليس الجديدة بشكل متزايد على القطار في تنقلاتهم اليومية، سواء للوصول إلى العاصمة أو إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

وأبرز الفيديو الدور المحوري لمحطة عدلي منصور المركزية، باعتبارها صرحًا تبادليًا متكاملًا يضم 6 وسائل نقل حديثة، ما يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية تربط مدن شرق القاهرة بمختلف مناطق القاهرة الكبرى، وتتيح حركة انتقال أكثر سهولة وكفاءة.

ورصدت المادة الفيلمية كذلك انتشار ثقافة "Park & Ride"، من خلال الإقبال الملحوظ على ساحات انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائي الخفيف، إذ فضّل عدد كبير من المواطنين ترك سياراتهم في أماكن الانتظار الآمنة واستكمال رحلاتهم عبر القطار، بما يعكس نجاح جهود الوزارة في تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي وتقليل الضغط المروري على الطرق الرئيسية.

