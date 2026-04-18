كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

أوضحت "الهيئة"، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، على أن يعود الطقس مائلًا للبرودة ليلًا.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب البيان، على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 26 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 23 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 29 للعظمى و16 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 34 للعظمى و20 للصغرى.

وأشار "البيان" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، إضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وذلك على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

لفتت "الأرصاد" إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد بشكل ضعيف جدًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وأجزاء من جنوب الصعيد.

وأكدت نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة البحر اليوم السبت

حذرت "الهيئة" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل الشمالية للبحر المتوسط، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وكذلك على بعض مناطق خليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وتضمن "البيان" تحذيرًا من الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تشمل نشاطًا قويًا للرياح نتيجة الهواء الهابط، واحتمالية حدوث البرق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا التنبؤ يستند إلى أحدث خرائط الطقس، مع تحديثه في حال حدوث أي تغيرات، داعيةً المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

