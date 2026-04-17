أنقذت الفرق الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي، اليوم الجمعة، شابة ثلاثينية بعد محاولتها الانتحار بتناول عدد من الأقراص النفسية داخل منزلها بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث جرى التعامل معها بشكل عاجل واستقرت حالتها الصحية لاحقًا.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول سيدة في حالة إعياء شديد نتيجة تناول عقار دوائي في محاولة للانتحار، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ ونقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي لمتابعة حالتها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت المعلومات الأولية أن الشابة، وتُدعى “أ.ع” وتبلغ من العمر 30 عامًا، أقدمت على محاولة الانتحار داخل منزلها بقرية النهضة، بعدما تناولت 10 أقراص من دواء “سيبرومالين” المستخدم في علاج الاكتئاب، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.

تدخل طبي عاجل

وبمجرد وصولها إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بدأت الفرق الطبية إجراءات الإسعاف الفوري، حيث تم إجراء غسيل معدة لها، مع وضعها تحت الملاحظة الدقيقة حتى استقرار المؤشرات الحيوية.

استقرار الحالة والخروج من المستشفى

وأكد مصدر طبي أن سرعة نقل الحالة والتدخل العاجل أسهما في إنقاذ حياتها، حيث تحسنت حالتها واستقرت، وجرى خروجها من المستشفى بعد تلقي الرعاية اللازمة.

خدمات الدعم النفسي

وتأتي هذه الواقعة في ظل تحذيرات طبية متكررة من مخاطر إيذاء النفس أو تناول الأدوية النفسية دون إشراف طبي، حيث توفر الجهات الصحية في مصر خطوط دعم نفسي، من بينها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان (16328) لتقديم الاستشارات والمساعدة.