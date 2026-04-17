إعلان

السيطرة على حريق مخزن خردة بالمندرة في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:59 م 17/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السيطرة على حريق في مخزن خردة بالمندرة ١
  • عرض 3 صورة
    حريق في مخزن خردة بالمندرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع داخل مخزن خردة بمنطقة المندرة شرق المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف و5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، بهدف حماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

المعاينة

كشفت المعاينة الأولية عن احتراق محتويات المخزن بالكامل، مع تصاعد أدخنة كثيفة، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها بشكل كامل.

أعمال التبريد

تواصل قوات الحماية المدنية تنفيذ عمليات التبريد بموقع الحريق، لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى نتيجة وجود حرارة كامنة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية، والوقوف على أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية منطقة المندرة مخزن خردة حريق مخزن خردة حوادث الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان