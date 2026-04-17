سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع داخل مخزن خردة بمنطقة المندرة شرق المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف و5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، بهدف حماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

المعاينة

كشفت المعاينة الأولية عن احتراق محتويات المخزن بالكامل، مع تصاعد أدخنة كثيفة، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها بشكل كامل.

أعمال التبريد

تواصل قوات الحماية المدنية تنفيذ عمليات التبريد بموقع الحريق، لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى نتيجة وجود حرارة كامنة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية، والوقوف على أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر.