رسالة ماجستير بـ"تربية بني سويف" عن دور الجامعات في تنمية ثقافة الطلاب السياسية

بني سويف - حمدي سليمان:

وافقت كلية التربية بجامعة بني سويف على منح الباحثة هند عبد الله أحمد درجة الماجستير في التربية تخصص أصول التربية عن رسالتها المعنونة "الدور التربوي للجامعات المصرية في تنمية الثقافة السياسية لطلابها في ضوء رؤية مصر 2030"، بتقدير عام امتياز.

أوضح الدكتور جمعة سعيد تهامي، رئيس قسم أصول التربية، أن هذه الرسالة تأتي ضمن الخطة البحثية لقسم أصول التربية والكلية والجامعة في إطار حرص الجامعة على تنمية الطلاب ثقافيًا من مختلف الجوانب.

وقالت الباحثة بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة بني سويف، هند عبد الله أحمد، إن الرسالة تطرقت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات المصرية في تنمية الوعي السياسي لطلابها، بوصفها مؤسسات تربوية واجتماعية محورية، لافتة إلى دور الجامعات في المساهمة في تعزيز حرية الرأي، المشاركة المجتمعية، والشعور بالانتماء.

أكدت الباحثة أن الدراسة تؤكد على أهمية الجامعات كمنارات للمعرفة والإبداع، حيث تساهم في إعداد الطلبة مهنيًا وفكريًا، مع التركيز على تنمية وعيهم السياسي الذي يُعد أحد المفاتيح الأساسية لفهم كيفية عمل المؤسسات السياسية والمجتمعية.

وأضافت في رسالتها على الدور الحيوي الذي يلعبه طلاب الجامعات، باعتبارهم نواة المثقفين المصريين وقادة المستقبل، وعلى ضرورة دعم وتنمية ثقافتهم السياسية لمواكبة رؤية مصر 2030، بما يحقق التقدم المجتمعي المنشود.

تناولت الدراسة الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في تنمية الوعي السياسي لطلابها، خاصة في ضوء رؤية مصر 2030، التي ترتكز على تطوير التعليم العالي وبناء الإنسان المصري، وأن المرحلة الجامعية تمثل إحدى أهم المراحل التعليمية، لما لها من دور في تشكيل النضج العقلي، المعرفي، والثقافي للطلاب.

أوضحت الباحثة هند عبد الله، أن الدراسة تهدف إلى النهوض بالشباب فكريًا وسياسيًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتزويد الطلاب بثقافة سياسية شاملة تسهم في إعدادهم كقادة للمستقبل، وزيادة الكفاءة السياسية بين الطلاب، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والعدالة السياسية داخل الجامعات.

قالت الباحثة إن الدراسة تهدف إلى معالجة القضايا التي تواجه الأنشطة الطلابية السياسية، ودعم حرية التعبير عن الرأي، وتسليط الضوء على طلاب الجامعات كأكثر الفئات حيوية وقدرة على التغيير، حيث يشكلون نواة المثقفين المصريين مستقبلاً.

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور فتحي عبد الرسول محمد (رحمه الله)، أستاذ أصول التربية بكلية التربية في قنا، جامعة جنوب الوادي، الدكتورة مروة عزت عبد الجواد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة بني سويف، مناقشًا ومشرفًا، والدكتورة سمر عبد الله عبد اللطيف، مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة بني سويف، مشرفًا، والدكتور أحمد عبد الله الصغير البنا، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة أسيوط، رئيسًا ومناقشًا، والدكتورة سهام يس أحمد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة بني سويف، عضوًا ومناقشًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أسامة محمود قرني، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد بدوي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.