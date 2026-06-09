أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية موظفة تعمل بقسم الحسابات بإحدى الإدارات التعليمية إلى الشؤون القانونية، عقب رصد محاولة تدخلها في أعمال إحدى لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بهدف تقديم خدمة لنجلها الذي يؤدي الامتحانات هذا العام.

إحالة موظفة للتحقيق بسبب محاولة التدخل في أعمال الامتحانات

وأكدت المديرية أنه جرى التعامل مع الواقعة بشكل فوري فور اكتشافها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الموظفة، في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الامتحانية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تشديد الرقابة داخل لجان الشهادة الإعدادية

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف التأثير على سير الامتحانات أو الإخلال بالقواعد المنظمة لأعمال اللجان، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية المشددة داخل جميع اللجان الامتحانية.

متابعة مستمرة عبر غرف العمليات

وأوضحت المديرية أنها تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية على مستوى الإدارات التعليمية، بهدف رصد أي مخالفات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري لضمان انتظام العملية الامتحانية.

مواجهة الشائعات ومحاولات الغش

وأكدت المديرية استمرار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات للغش أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.

تأكيد على تكافؤ الفرص

وجددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تأكيدها على الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والحفاظ على الانضباط داخل اللجان الامتحانية.