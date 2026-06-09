كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر محاولة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول القفز من أعلى العقار محل سكنها، قبل أن يتدخل أحد المواطنين ويتمكن من الإمساك بها ومنعها من السقوط بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل بمحل ملابس مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبسؤاله، أوضح أنه أثناء تواجده بمحل عمله بتاريخ 2 من الشهر الجاري، فوجئ بمحاولة السيدة الصعود إلى أعلى العقار الذي تقيم به ومحاولة القفز، على خلفية خلافات أسرية، فبادر بالصعود إليها وتمكن من إقناعها بالتراجع عن قرارها وإنقاذها.

كما أفاد والد ووالدة السيدة، ويحملا ذات الجنسية، بأن نجلتهما تعاني من اضطراب نفسي، وأن مشادة كلامية نشبت داخل المنزل دفعتها إلى الصعود أعلى العقار في محاولة للقفز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.